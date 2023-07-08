بداية التعاملات.. ارتفاع بأسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات، حيث زاد سعر الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1460 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1877 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2190 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2503 جنيهات للجرام.

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 17520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1925 دولارا للأونصة بنهاية تعاملات أمس الجمعة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بزيادة 14.15 دولار، وبنسبة 0.74% مقارنة بنهاية يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.