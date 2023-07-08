شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب ينخفض 1000 جنيه خلال أسبوع ليسجل 17400 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الأول من يوليو 2023 بمقدار 125 جنيه للجرام وبنسبة 5.7% وذلك في ظل تراجع الطلب خلال الأسبوع الماضي ، في حين انخفض سعر الجنيه الذهب 1000 جنيه من 18400 إلى 17400 جنيه .

ويتعرض الذهب في مصر لضغوط سلبية لسببين الأول هبوط في السعر العالمي للذهب إلى مستويات 1900 ثم عودة إلى 1925 دولار، والسبب الثاني هو استمرار تراجع الطلب على الذهب في السوق المصري خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم السبت 2175 جنيه للجرام بعد أن سجل 2300 جنيه يوم السبت الماضي بنسبة هبوط 5.7%، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 17400 جنيها في تداولات اليوم مقابل 18400 جنيها في تداولات السبت الماضي ليتراجع الجنيه الذهب في مصر قرابة ألف جنيها خلال أسبوع.

ارتفاع أسعار الذهب في مصر أمس جاء بسبب ارتفاع سعر الأونصة عالمياً متأثرة بضعف بيانات تقرير الوظائف الأمريكي، ولكن لم تستطيع الأسعار اختراق المستوى 2200 جنيه للجرام مجدداً لتغلق جلسة الأسبوع عند 2190 جنيها ثم تراجع الذهب اليوم السبت إلى 2175 جنيها.

السبب الرئيسي وراء انخفاض أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي هو غياب العوامل التي تدفعه إلى الارتفاع، فسعر الذهب العالمي يواجه ضغوط سلبية كبيرة والطلب على السبائك والمشغولات الذهبية شهد ركود كبير خلال فترة العيد على عكس المعتاد، هذا بالإضافة إلى تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية إلى جانب قناعة الأسواق بثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار رسمياً خلال هذه الفترة منذ تصريح الرئيس المصري الأخير، وفق تحليل جولد بيليون.

كل هذه العوامل تسببت في عزوف المشاركين في الأسواق عن شراء الذهب خلال هذه الفترة، خاصة بعد التذبذب الكبير الذي شاهدناه أثناء فترة العيد وارتفاع السعر إلى 2300 جنيه للجرام ثم انخفاضه بشكل كبير ليصل إلى المستويات الحالية، الأمر الذي قلل من الثقة في الأسواق خلال الفترة الحالية.