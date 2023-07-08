شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: نسعى للاستفادة من خبرات المنظمات الدولية في استراتيجية التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاء موسعا مع فاتوه حيضرة، نائبة المدير العام لمنظمة اليونيدو والمدير الإداري للشراكات العالمية والعلاقات الخارجية بمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء برنامج الشراكة بين مصر واليونيدو ومشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين الوزارة والمنظمة، حضر اللقاء عمرو هزاع مستشار الوزير للمشروعات التنموية ، وحنان حنزاز مدير مكتب التنسيق العربي بالمنظمة، والسيد أحمد رزق نائب ممثل المنظمة بمصر.

وقال الوزير أن اللقاء تناول آخر تطورات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية حيث تعد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية شريك رئيسي في إعداد الاستراتيجية، لافتا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات عدد من المؤسسات الدولية في إعداد استراتيجية تشمل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والوكالة الالمانية للتنمية GIZ والبنك الدولي وذلك فيما يتعلق بالدعم الفني والاستشاري.

وأضاف سمير، أنه تم الانتهاء من المرحلة الاولى للاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وجاري العمل في المرحلة الثانية حيث تعد الاستراتيجية نموذج متميز للتعاون والشراكة بين الوزارة والمنظمات الدولية ومجتمع الأعمال، مشيدا بالجهود الكبيرة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في دعم الصناعة الوطنية.

وأشار الوزير إلى حرص الدولة على تعزيز العمل المشترك مع الدول العربية الشقيقة فيما يتعلق بتحقيق التكامل الصناعي العربي وبما يسهم في توفير احتياجات الدول العربية وتكامل سلاسل القيمة وتعزيز الاستفادة من المقومات والموارد الطبيعية بالدول العربية

ومن جانبها قالت فاتوه حيضرة نائب المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو" أن المنظمة تدعم أولويات الحكومة المصرية فيما يتعلق بـتحقيق التنمية الصناعية ويصب في مصلحة الاقتصاد المصري، مشيرة إلى حرص المنظمة على تعزيز التعاون العربي لاسيما في مجالات السياسات الصناعية والاستفادة من الخبرات الصناعية المصرية في تحقيق التكامل الإقليمي.

ونوهت إلى أن المنظمة تقدر نجاح مصر في تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية Cop 27 كما تدعم الحكومة المصرية في مشاركتها بالمؤتمر القادم Cop 28 والذي تستضيفه دولة الامارات العربية المتحدة.

ووجهت حيضرة الدعوة للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة للمشاركة في المؤتمر العام لليونيدو والذي سيعقد بالقاهرة نهاية شهر نوفمبر المقبل، لافتة إلى أن المدير العام لمنظمة اليونيدو سيقوم بزيارة رسمية لمصر خلال الفترة المقبلة للاطلاع على آخر تطورات التعاون المشترك بين المنظمة والحكومة المصرية.