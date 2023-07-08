شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يتفقد أعمال مد كابلات الألياف الضوئية بقرية "شما" ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بجولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى محافظة المنوفية؛ حيث قاما بتفقد أعمال تنفيذ شبكة الاتصالات، ومد كابلات الألياف الضوئية فى قرية شما بمركز أشمون؛ وذلك فى إطار المشروع الذى تقوم به الشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بقرى مبادرة حياة كريمة، وكان فى استقبالهما المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات وعدد من قيادات الشركة.

وخلال جولته التفقدية؛ أكد الدكتور عمرو طلعت حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجارى تنفيذها بكافة المحافظات للوقوف على أحدث معدلات الانجاز والتقدم المتحقق وفقا للأهداف المرجوة والجدول الزمنى المحدد وتذليل العقبات التى قد تواجه أعمال التنفيذ؛ والتواصل بشكل مباشر مع المواطنين بهذه المحافظات والاستماع إلى آرائهم وتحقيق رغباتهم والوقوف على مدى رضاءهم عن خدمات الاتصالات والبريد المقدمة لهم؛ موضحا أن مشاركة الوزارة فى مشروع حياة كريمة ترتكز على 4 محاور متوازية وهى تحديث مكاتب البريد وتطويرها، وتوصيل خدمة الانترنت فائق السرعة لكل المنازل بالقرى من خلال مد كابلات الالياف الضوئية، وتطوير المهارات والثقافة الرقمية لأهالى قرى حياة كريمة، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول؛ لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير كافة مكاتب البريد التى تقع فى قرى حياة كريمة بمحافظة المنوفية. وفيما يتعلق بتوصيل خدمات الانترنت فائق السرعة يتم حاليا البدء في تدفيع كابلات الألياف الضوئية حيث يعد أخر مرفق يتم إدخاله بالقرى بعد انتهاء كافة المرافق من أعمالها.

واستمع الدكتور عمرو طلعت إلى شرح تفصيلى من المهندس محمد نصر عن مشروعات الشركة المصرية للاتصالات لتطوير البنية التحتية للاتصالات بمحافظة المنوفية؛ حيث انتهت الشركة المصرية للاتصالات من أعمال التحول الرقمى للجهات والمؤسسات الحكومية بالمحافظة، كما تستهدف الشركة الانتهاء من أعمال مد كابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة الانترنت بقرى حياة كريمة بالمحافظة.

هذا وقد قام الدكتور عمرو طلعت بزيارة منزل إحدى الأسر المستفيدة من خدمات الانترنت فائق السرعة بقرية شما حيث دار حوار مع أفراد الأسرة ومن بينهم طالب الذى أشاد بجودة خدمة الانترنت ومعدل السرعة؛ وهو الأمر الذى ساعده في متابعة الدراسة.