شكرا لقرائتكم خبر عن تكنومونت الإيطالية تطور مصنع كيما القديم بـ297 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكيدا لما سبق ونشره ”الخليج 365” حول إسناد تطوير وتحديث مصنع كيما القديم لشركة تكنومونت الإيطالية التى طورت مصنع كيما 2، أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، برئاسة عبد المجيد حجازى الرئيس التنفيذى العضو المنتدب موافقتها على العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم حامض و665 طن/يوم نترات أمونيوم (سماد - نقية لأغراض الصناعية).

وكانت الشركة انهت النزاع مع تكنومونت حيث تضمن اسناد تطوير المصنع القديم لها، فيما أوضحت الشركة فى بيان سابق للبورصة أن القيمة الإجمالية للمشروع 297 مليون دولار عبارة عن (1.6 مليار جنيه ومبلغ 245 مليون دولار) بنظام تسليم المفتاح، لافتة أنها تفاوضت مع المقاول لتخفيض القيمة الإجمالية للمشروع من 323 مليون دولار إلى 297 مليون دولار.

يشار أن شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، حققت صافى ربح بلغ 1.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 481.94 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 5.13 مليار جنيه، مقابل 3.12 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.