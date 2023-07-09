شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين قطاع الأعمال العام والخاص لتدشين مصنع حبيبات الكلور بـ 1.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، احدى شركات قطاع الاعمال العام ارتفاع صافي ربح الشركة خلال أول 11 شهراً من العام المالي الحالي بنسبة 166%، على أساس سنوي.

وكشفت الشركة في بيان سابق للبورصة أنها حققت صافي ربح بلغ 502.57 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية مايو 2023، مقابل 188.83 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع أسعار البيع، والزيادة النسبية في الطاقة الإنتاجية وأرباح فروق العملة.

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ربح بلغ 435.66 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 148.39 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل إلى 676.58 مليون جنيه مقابل 399.09 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وحول الشراكة مع القطاع الخاص كشفت الشركة إنه تم الاتفاق بشكل مبدئي مع شركتي قطاع خاص لإنشاء شركة جديدة برأس مال مرخص به مليار جنيه ورأس مال مصدر يقدر بـ600 مليون جنيه.

وكشفت أن الشركة الجديدة ستتولى تنفيذ مشروع حبيبات الكلور، لافتة أن هيكل الملكية المقترح للشركة الجديدة سيتوزع على الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 12%، ومصر لصناعة الكمياويات بنسبة 12%، وشركة كوكورد للهندسة والمقاولات بنسبة 38%، وشركة كادينس للطاقة والإنشاءات الهندسية بنسبة 38 ، حيث نوهت إلى أنه لم يتم التوصل حتى الآن لأي اتفاق مع أي بنك بشأن تمويل المشروع.

وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وافقت من حيث المبدأ على المضي قدماً في تنفيذ مشروع حبيبات الكلور TCCA بالشراكة مع شركات القطاع الخاص، وبحسب بيان سابق للشركة، تقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 1.3 مليار جنيه.