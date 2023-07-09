شكرا لقرائتكم خبر عن سلع ارتفعت صادراتها في شهر أبريل الماضى .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لبعض السلع خلال شهر أبريل 2023، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وتضمنت القائمة قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 568.8%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 35.6٪، بصل طازج بنسبة 65.8٪، ومنتجات البان بنسبة 1.4%.

وجاء ارتفاع تلك السلع بينما انخفضت القيمة الاجمالية للصـادرات المصرية بنسبة 44.9٪ حيـث بلغـت 3.03 مليـار دولار خـلال شهر أبريل 2023، مقابل 5.50 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى انخفاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهمها الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 75.6٪، فواكه طازجة بنسبة 58.8٪، والبترول الخام بنسبة 48.2%، وملابس جاهزة بنسبة 34.1٪ .

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، أن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 2.33 مليار دولار خلال شهر أبريل 2023 مقابل 1.89 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبـة ارتفاع قدرها 23.8٪.