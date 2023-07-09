شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يُتابع إجراءات التسليم المبدئى لوحدات سكن موظفى العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال جهاز تنمية مدينة بدر، إجراءات التسليم المبدئي لعددٍ من وحدات سكن موظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة (زهرة العاصمة) المرحلة الأولى والتي تضم 376 عمارة بها9042 وحدة سكنية، بمدينة بدر، لافتاً إلى أن المشروع يشمل 3 مدارس وعدد 2حضانة و2 مخبز و2 مركز طبي و4 أسواق تجارية وملاعب ودور عبادة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة تسهيل الإجراءات على موظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية في استلام وحداتهم المخصصة لهم كاملة المرافق والخدمات، مشدداً على ضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ، وكذا التوقيتات الزمنية، بالمرحلة الثانية من وحدات موظفي العاصمة خاصة أن هناك إقبالاً كبيراً من الموظفين على الحجز فى هذه الوحدات، ومؤكداً على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يكون الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة تطوير شامل للجهاز الإداري للدولة.

وفي ذات السياق، شدد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، على تسهيل كافة الإجراءات داخل مقر الجهاز، حيث تم تكليف عددٍ من موظفي خدمة العملاء بالجهاز بالتعامل مع موظفي الدولة المخصص لهم تلك الوحدات لسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات من التقديم على عدادات المياه والكهرباء والغاز وتسليمهم محضر استلام الوحدة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع عمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة "المرحلة الثانية" بمدينة بدر، يضم 196 عمارة بها 4704 وحدات، وأنه جارٍ حالياً تنفيذ أعمال الأسفلت وزراعة المسطحات الخضراء بالموقع، كما أن نسبة التنفيذ للعمارات تجاوزت 89% من المشروع، كما تم تنفيذ أعمال الكهرباء بنسبة متقدمة وتم توريد الكابلات بالمشروع، بجانب أعمال المرافق (مياه وصرف ورى وطرق فرمة) والطرق.