شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على هبوط.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 17058 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 3173 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 20775 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 7145 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 3454 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 5113 نقطة.