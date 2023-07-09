شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز أخميم الجديدة يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، مشروع استكمال تنفيذ 288 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية، سكن كل المصريين، مؤكداً على الشركة المنفذة للمشروع ضرورة تكثيف العمل للانتهاء من تشطيب الوحدات السكنية في أقرب وقت، حتى يتسنى تسليمها لحاجزيها، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة وأصول الصناعة.

وأوضح المهندس مصطفى هارب، أنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية وكذا أعمال الواجهات الخارجية للعمارات وجارٍ التجهيز للبدء في أعمال الموقع العام بالمشروع.

وفي سياق متصل، اجتمع المهندس مصطفى هارب، بعددٍ من سكان المدينة، لمناقشة مقترحاتهم وشكاواهم، وذلك في حضور نواب رئيس الجهاز ومديري الإدارات المعنية بخدمة السكان.

وقد استهل رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، اللقاء بالترحيب بالحضور، والتأكيد على ضرورة التعاون المستمر والتواصل الدائم بين جهاز المدينة والسكان الحاليين لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

واستمع المهندس مصطفى هارب، لمطلب بعض المواطنين بتوفير وسائل مواصلات على مدار اليوم، حيث وعد بتوفير وسيلة مواصلات تنقل المواطنين من المدينة إلى أقرب مكان لتجمع المواصلات والعودة وذلك لحين توفير خطوط نقل جماعى من المدينة إلى محافظة سوهاج، كما أفاد بأنه تم التواصل مع محافظة سوهاج لتوفير عدد 10 خطوط سيرفيس لخدمة المدينة من وإلى المحافظة.

وفي سياق متصل، استمع رئيس الجهاز، إلى شكوى مجموعة أخرى من المواطنين لتوفير الخدمات السلعية بالمدينة، وأفاد بأنه تم بيع مجموعة من المحال بالسوق التجارية بأنشطة مختلفة، منها نشاط مطعم ونشاط سوبر ماركت، وجارٍ حالياً عمل التراخيص اللازمة لافتتاح المحال.

كما وعد المهندس مصطفى هارب، بسرعة تشغيل الملعب الخماسي بالمدينة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ليكون متنزها ومتنفسا للسكان مع توفير أتوبيس من جهاز المدينة لنقل السكان إلى الملعب الخماسي والعودة.

وأكد المهندس مصطفى هارب، أن جهاز المدينة يقوم باتخاذ الإجراءات والتسهيلات اللازمة لخدمة سكان المدينة، كما وعد رئيس الجهاز بزيادة الخدمات تباعاً مع زيادة أعداد السكان بالمدينة.