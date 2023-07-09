بداية التعاملات.. سعر الدولار اليوم الأحد 9-7-2023 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد الموافق 9-7-2023، وذلك وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك البركة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

أما سعر الدولار في ميد بنك، حقق مستوى صرف عند: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وطرح بنك سايب، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وقدّر بنك أبو ظبي التجاري، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وحقق سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.