شكرا لقرائتكم خبر عن مصنع غزل 4 بشركة المحلة جاهز للافتتاح بطاقة 15 طنا يوميا.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل وزارة قطاع الأعمال العام متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج واستعدادا لبدء افتتاح المصانع الجديدة، حيث قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بجولة تفقدية داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى أمس السبت، يرافقه الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ،شهد خلالها التشغيل التجريبى لمراحل الإنتاج المختلفة وصولا للمنتج النهائي بمصنع "غزل 4" المنتظر افتتاحه .. تعرف على التفاصيل.

1 - مشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تحتل جانبا كبيرا من مشروع التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج، سواء من حيث حجم الأعمال أو الاستثمارات بما يمثل نحو 40% من إجمالي المشروع.

2 - تبلغ مساحة مصنع غزل (4) 24635 متر مربع بإجمالي عدد مرادن 71808 مردن غزل كومبات، وطاقة إنتاجية 15 طن غزل يوميا.

3 - توفير كميات الأقطان التي تكفى للتشغيل لحين جنى المحصول الجديد والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها بالإضافة الى التصدير كهدف رئيسي.