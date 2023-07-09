شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية 4% لخام برنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعارالنفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت بنحو 4%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سجل الخام الأميركي بنحو3%.

وسجلت أسعارالنفط 78.47 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 73.86دولار وذلك عند التسوية الجمعة،حيث ارتفعت الأسعار بنحو 3%.

وأنهت فرق فنية، تفريغ ناقلة نفطية جانحة فى أحد الموانئ بمحافظة المهرة شرقى اليمن، وذكرت وكالة "سبأ" اليمنية أن الطواقم المتخصصة، أنهت عملية تفريغ الناقلة النفطية "مليحة" الجانحة فى ميناء نشطون بمحافظة المهرة منذ نهاية يونيو الماضى بسبب شدة الرياح وارتفاع أمواج البحر.

وقال مدير عام فرع شركة النفط بالمحافظة، محسن بلحاف، إن فريق متخصص من موظفي وعمال المنشأة تمكن من ضخ النفط بالكامل من الناقلة.

وأضاف أنه تم بعد ذلك تموين محطات المحافظة بمادة البترول والإسهام فى تخفيف أزمة المشتقات التى شهدتها المحافظة، شمال شرقى اليمن.