شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة يلغى العمليات المنفذة على سهم شركة "طاقة عربية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إلغاء جميع العمليات المنفذة بالسوق الرئيسي على الورقة المالية طاقة عربية خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وإلغاء كافة العروض والطلبات المسجلة على الورقة المالية مع تعديل سعر الفتح لجلسة الإثنين الموافق 10 يوليو ليصبح 0.5 جنيه للسهم.

وكان سهم شركة طاقة عربية قد ارتفع بنسبة 83591% في أول أيام تداوله بالبورصة المصرية، ليرتفع سعر السهم من 0.5 جنيه في بداية الجلسة إلى 418.455 جنيه بإغلاق الجلسة، ليصل رأس المال السوقي للشركة إلى 565.9 مليار جنيه، وبلغ حجم التداول على سهم شركة طاقة عربية 1362 سهم بقيمة 395.3 ألف جنيه عبر تنفيذ 75 عملية.

وجاء هذا الارتفاع القياسي في سهم شركة طاقة عربية البورصة المصرية، نتيجة عرض أفراد أسعار للسهم بقيم مبالغ فيها مما أدى إلى صعود قياسي للسهم بدون مبرر.

وتحاول إدارة البورصة المصرية، بحث أزمة الصعود القياسي لشركة طاقة عربية في أول جلسة تداول، وذلك بعدما زاد لمستويات غير مبررة نتيجة عدم وجود حد أقصى أو أدنى للصعود في أول جلسة.

وكانت البورصة المصرية، قد أعلنت بدء التداول على أسهم مجموعة "طاقة عربية"، بقطاع "المرافق" تحت رمز "TAQA.CA"، وذلك مع افتتاح جلسة التداول اليوم الأحد، وتولت مجموعة EFG Holding، إدارة عملية القيد لطاقة عربية في البورصة.