أخبار الاقتصاد اليوم.. إنتاج السيليكون مشروع قومى للاستفادة من مواردنا التعدينية

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 9-7-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها عقد المهندس طارق الملا وزير البترول اجتماعاً لمتابعة الإجراءات الجارية لتنفيذ مشروع مجمع إنتاج السيليكون المقرر إقامته بمدينة العلمين الجديدة

وزير البترول: إنتاج السيليكون مشروع قومى للاستفادة من مواردنا التعدينية

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول اجتماعاً لمتابعة الإجراءات الجارية لتنفيذ مشروع مجمع إنتاج السيليكون المقرر إقامته بمدينة العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتنفيذ مشروعات القيمة المضافة ذات العائد الاقتصادى المرتفع للاقتصاد المصرى .

وأكد الملا خلال الاجتماع على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بهذا المشروع الذى يعد من المشروعات القومية ذات الاولوية لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من مواردنا التعدينية مثل الكوارتز المادة الخام لهذا المشروع لتصنيع السيليكون المعدنى كمرحلة اولى، مشيراً إلى أن أهمية المشروع تتطلب الاسراع بوتيرة الاجراءات التنفيذية لتقدم العمل بالمشروع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة واتباع نهج غير تقليدى ومختلف فى تنفيذ هذه الاجراءات بما يضمن الاسراع بتنفيذها، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت خطوات تأسيس الشركة المنفذة للمشروع وتحديد الأولويات الخاصة بتنفيذه .

وشهد الاجتماع متابعة إجراءات الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من المشروع لإنتاج السليكون المعدنى والتى استعرضها الدكتور أمجد كامل رئيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون موضحاً الاجراءات الجارية لإختيار استشارى التنفيذ والمقاول العام للمشروع وتوريد المادة الخام ومدخلات الانتاج اللازمة، وقد تم تأمين المادة الخام للمشروع من الكوارتز النقى من مناطق امتياز هيئة الثروة المعدنية .

اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد أعمال من مقاطعة جيلين الصينية لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، وأحمد سعد المدير التنفيذي وفد أعمال من مقاطعة جيلين الصينية برئاسة تشوان لي مدير قسم الاستثمار الخارجي والتعاون الاقتصادي بوزارة التجارة بمقاطعة جيلين، وتأتي زيارة الوفد بعد الجولة الترويجية الناجحة التي قام بها وفد المنطقة الاقتصادية لقناة في السويس في جمهورية الصين الشعبية مايو الماضي، والتي تم من خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات الاستثمارية بين الهيئة والجانب الصيني، ويقوم الوفد بجولة في قارة إفريقيا لبحث الفرص الاستثمارية في مصر وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمارات الصينية داخل القارة الإفريقية.

وفي بداية الاجتماع رحب نائب رئيس الهيئة بالوفد وأكد حرص الهيئة على التعاون مع الجانب الصيني لقصص النجاح الموجودة بالفعل على أرض الواقع والتي تأتي في مقدمتها المنطقة الصناعية الصينية تيدا- مصر والتي تحتوي على أكثر من 137 مشروع صناعي وخدمي، كما أوضح جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مزيد من التعاون الاقتصادي مع الاستثمارات الصينية لتكون المنطقة هي نافذة الصين للعديد من من الأسواق الآوروبية والإفريقية حيث يتمتع مستثمري اقتصادية قناة السويس بالنفاذ للأسواق العالمية من خلال الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بمختلف دول العالم.

وزير الإسكان يُتابع إجراءات التسليم المبدئى لوحدات سكن موظفى العاصمة الإدارية

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال جهاز تنمية مدينة بدر، إجراءات التسليم المبدئي لعددٍ من وحدات سكن موظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة (زهرة العاصمة) المرحلة الأولى والتي تضم 376 عمارة بها9042 وحدة سكنية، بمدينة بدر، لافتاً إلى أن المشروع يشمل 3 مدارس وعدد 2حضانة و2 مخبز و2 مركز طبي و4 أسواق تجارية وملاعب ودور عبادة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة تسهيل الإجراءات على موظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية في استلام وحداتهم المخصصة لهم كاملة المرافق والخدمات، مشدداً على ضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ، وكذا التوقيتات الزمنية، بالمرحلة الثانية من وحدات موظفي العاصمة خاصة أن هناك إقبالاً كبيراً من الموظفين على الحجز فى هذه الوحدات، ومؤكداً على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يكون الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة تطوير شامل للجهاز الإداري للدولة

الضرائب: لم يتم اعتماد أى شركات وسيطة كمقدم خدمة لإرسال الفواتير الإلكترونية

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة لم تعتمد أى برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة يمكن من خلاله إرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا من خلال شركة E- Tax فقط ، والتي تم الترخيص لها وفقا لقرار وزير المالية رقم (337 ) لسنة 2022 .

وأوضح " الدكتور فايز الضباعني "الفرق بين البرامج الوسيطة middle ware وال ERP system حيث أن البرنامج الوسيط أو الشركات الوسيطة " middle ware " هو برنامج خاص برفع الفواتير من خلال شركة تتيح وتقوم بالنيابة عن الممول برفع الفواتير الإلكترونية وهذا الإجراء غير مصرح به للتعامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية، أما ال ERP System فهو نظام محاسبي يمتلكه الممول ،ويقوم بالتكامل بين النظام لديه ومنظومة الفاتورة الالكترونية ،وهو إجراء مصرح به، وهو أحد وسائل إصدار الفواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية .