شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من مشروعات صرف صحى ومرافق بنسبة 99% بحياة كريمة بـ3 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مشروعات متنوعة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنحو 3 مليارات جنيه في العديد من المحافظات وسط متابعة يومية من المهندس نشأت مرسى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة.

وتعمل الشركة حاليا وفق توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام في العديد من المشروعات منها محافظة المنوفية، حيث يتم تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرى ( قورص- كفر قورص ـ كفر أبو رقبة- منيل جويدة- بوهة شطانوف- النعناعية- الحلواصى )، حيث تم تنفيذ الأعمال المدنية للكرة عليك بنسبة 98% وجاري تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية

كما يتم تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرية منشأة السادات والعزب التابعة مركز الشهداء - المنوفية ( شبكات انحدار- محطات رفع - خطوط طرد )، حيث تم تنفيذ الأعمال المدنية للكرة بنسبة 99% وجار تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية .