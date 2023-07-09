شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة ميدو للدهانات بقيمة 52.7 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة المجموعة الدولية للدهانات الحديثة-ميدو بحجم تداول 5.3 مليون سهم بقيمة 52.7 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على الشركة الوطنية لإنتاج البذور وتقاوي الحاصلات الزراعية بحجم تداول 120 ألف سهم بقيمة 10.1 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 5.8 مليون سهم بقيمة 70.3 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 5.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 528 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.66 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 5.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 69.7 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 25.61% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 52.97%، والعرب على 21.42%، واستحوذت المؤسسات على 73.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 26.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 28.7 مليون جنيه، 2 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 230 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 52.3 مليون جنيه، 1.8 مليار جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.2% ليغلق عند مستوى 16555 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 4.77% ليغلق عند مستوى 3030 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 20087 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 6916 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 6.9% ليغلق عند مستوى 3234 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 6.38% ليغلق عند مستوى 4818 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 5.54% ليغلق عند مستوى 5333 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1340 نقطة.