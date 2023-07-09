شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 9-7-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 9-7-2023.

إيقاف تداول 15 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: حق اكتتاب شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري-1، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وابن سينا فارما، وبلتون المالية القابضة، والقلعة للاستثمارات المالية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والدولية للأسمدة والكيماويات، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والقاهرة للزيوت والصابون، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، واودن للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 528 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 5.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 528 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.66 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 5.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 69.7 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 25.61% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 52.97%، والعرب على 21.42%، واستحوذت المؤسسات على 73.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 26.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 28.7 مليون جنيه، 2 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 230 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 52.3 مليون جنيه، 1.8 مليار جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.2% ليغلق عند مستوى 16555 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 4.77% ليغلق عند مستوى 3030 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 20087 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 6916 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 6.9% ليغلق عند مستوى 3234 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 6.38% ليغلق عند مستوى 4818 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 5.54% ليغلق عند مستوى 5333 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1340 نقطة.

وصعدت أسهم 7 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 140 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- طاقة عربية بسعر إغلاق 418.455 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 83591%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 91.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.03%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 12.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.69%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة بسعر إغلاق 57.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.64%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 57.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 0.49%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب البنك المصري لتنمية الصادرات-3 بسعر إغلاق 1.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 33.17%.

- حق اكتتاب شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري-1 بسعر إغلاق 0.282 جنيه بنسبة تراجع بلغت 30.02%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.86%.

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 190.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.93%.

- القلعة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 16.10%.