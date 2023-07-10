شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: الانتهاء من 4400 وحدة ضمـن مشـروعي الإسكان الاجتماعي وسكن مصر بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح التقرير إلى أنه تم الانتهـاء مـن 31 مشروعًا لرصـف وتطوير الطرق المحلية نتج عنهـا رصف وتطويـر طـرق بطـول 74 كم، تنفيذ 9 مشروعات لإنشاء الكباري والأنفاق منها كوبري منقباد أعلى ترعة الإبراهيمية وكوبري بنى يحيى بالقوصية، وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريـق الصعيـد الصحراوي الغربي (المسافة مـن المنيـا حتى ديروط) بطول 52 كيلو متر، وإنشاء 35 ملعب في 10 مراكز.
وفيما يتعلق بالهدف الثاني عشر "الاستهلاك والانتاج المسؤولان" تم تأهيل وتبطين ترع بأطوال 52 كيلو متر، وبالنسبة للهدف الثالث عشر "العمل المناخي" تم الانتهاء من 51 مشروعا ضمن برنامج تحسين البيئة، تطوير وتجميل ميدان المحطة بالغنايم، إلى جانب توريد 150 معدة نظافة.
وأشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ 312 مشروعًا تنمويًا في 7 قطاعات (التنمية المحلية، والتعليم، والإسكان، والري، والكهرباء، والشباب والرياضة، والنقل) بتكلفة استثمارية كلية 5.2 مليار جنيه بمحافظة أسيوط خلال العام المالي (2022/21).
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