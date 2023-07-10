شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مشروعات خطوط الشبكة القومية للغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السنوات التسع الماضية، الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز ..وفيما يلى أهم المعلومات.

1- إجمالى أطوال حوالى 1234 كم.

2- تكلفة تقترب من 20 مليار جنيه.

3- أبرزها خطوط الغاز المغذية لمحطات الكهرباء العملاقة التى أنشأتها الدولة فى العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف.

4- وكذا خط غاز العامرية /العلمين لتوصيل الغاز الطبيعى لمناطق الساحل الشمالى حتى مدينة العلمين الجديدة .

5- ذلك تنفيذاً لخطة إمداد المدن الجديدة بالغاز الطبيعى، ومنها مدينة العلمين الجديدة كواحدة من أهم المناطق التى تشملها خطط الدولة للتنمية المستدامة، ويعمل على إمداد مدينة العلمين الجديدة بالغاز الطبيعى.

6- جار حالياً تنفيذ عدد من خطوط الغاز الرئيسية الأخرى بإجمالى أطوال حوالى 75 كم .

8- تكلفة إجمالية حوالى 8 مليارات جنيه.

9- ومن أهمها خط السليمانية/شمال الجيزة، تغذية توسعات مدينة الفيوم الجديدة ضمن مشروع حياة كريمة و مشروع وحدتى ضواغط دهشور.