شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تزيد احتياطي الذهب لديها لـ67.95 مليون أونصة بنهاية يونيو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين أن حجم احتياطي الصين من الذهب ارتفع إلى 67.95 مليون أونصة في نهاية يونيو 2023، مقارنة بـ 67.27 مليون أونصة المسجل في نهاية مايو الماضي بزيادة بنسبة 1 % تقريبًا

وأجرى مجلس الذهب العالمي إحصائية هامة أظهرت تمسك البنوك المركزية بشراء الذهب وتعزيز احتياطيها خلال عام 2023، فلماذا هذا التمسك من البنوك بالاتجاه لشراء الذهب فى الشهور الـ 12 القادمة؟، وذكر مجلس الذهب أن 24% من البنوك فى المسح الذى أجراه مجلس الذهب العالمى أنهم يخططون لشراء المزيد من الذهب فى الأشهر الـ 12 المقبلة.

المسح شمل 59 بنك مركزى عالمى وأظهر أنه تم تسجيل مستوى قياسى لشراء البنوك المركزية للذهب خلال الربع الأول من العام، ولكن لا تزال البنوك المركزية تنظر للذهب بشكل إيجابى فى ظل موجة من زيادة احتياطى البنوك من الذهب بدأت منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

الأسباب الرئيسية وراء تمسك البنوك المركزية بزيادة احتياطيها من الذهب يكمن فى ارتفاع التضخم العالمى والاضطرابات الجيوسياسية خاصة المتعلقة بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة حتى الآن، وفق تحليل جولد بيليون.

أيضًا عمليات رفع الفائدة المستمرة حتى الآن من قبل البنوك المركزية العالمية تدفعهم إلى الاحتفاظ بالذهب كاحتياطى ومخزن هام للقيمة خلال الفترة الحالية الغير مستقرة فى الاقتصاد العالمى، بحسب جولد بيليون.

واشترت البنوك المركزية كميات قياسية من الذهب العام الماضى وصلت إلى 1078 طنا، مما عزز الاحتياطيات لدى الدول بالذهب. وخلال الربع الأول من هذا العام أضافت البنوك المركزية 228 طنًا إلى احتياطاتها العالمية من الذهب، مسجلة وتيرة قياسية للأشهر الثلاثة الأولى من العام منذ بدء جمع البيانات فى عام 2000 وفقًا لمجلس الذهب العالمي.