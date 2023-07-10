شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المشروعات المستهدفة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال 23/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الدولة المصرية إنجازات كبيرة في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة لمواكبة التوجه العالمي، وتحرص مصر على الحفاظ البيئة في ظل أزمات التغير المناخي، وتسعى لتطوير سبل الحصول على الطاقة المتجددة من أجل مستقبل أخضر نظيف، ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبدأت مصر فى تنفيذ العديد من المشروعات وخاصة فى عام 2014 ،لمواجه مشاكل انقطاع الكهرباء وقامت بضخ مليارات الجنيهات لتنفيذ المئات من المشروعات لتامين الشبكة الكهربائية. كما أطلقت مصر العديد من الاستراتيجيات الخضراء منها استراتيجية تغير المناخ لعام 2050.

وتمضى مصر فى طريقها لإنتاج 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2035، وتعد مصر أعلى الدول العربية إنتاجًا للكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،

ويعد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من القطاعات الهامة حيث انه مسئول عن توفير الطاقة لكافةِ مُستخدميها، وفي مُختلف الـمجالات الإنتاجيّة والاستهلاكيّة، وبما يُسهِم في تحقيق أهداف التنمية الـمُستدامة في الارتقاء بالخدمات الـمُقدّمة للمُواطنين، وفي تلبية مُستلزمات قطاعات الاقتصاد الوطني من الطاقة

وتتوقع الحكومة أن تحقق الاستثمارات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ناتجًا قدره 203 مليار جنيه، خلال خطة العام المالى الجديد 23/2024، بزيادة حوالي 21٪ عن قيمة الإنتاج المتوقعة البالغة 169 مليار جنيه في 2022/2023.

وتشمل خطة العام المالي الجديد 2024/23 ، بناء على تقرير لوزارة التخطيط استثمارات بمبلغ 81.4 مليار جنيه لعام 2024/23 ، منها استثمارات عامة نحو 69.4 مليار جنيه بنسبة 85٪ من الإجمالي.

وتركز الخطة فى الأساس على مُواصلة تأمين التغذية الكهربائيّة لتمتد لتغطية كافة مناطق التعمير والتنمية، مثل مناطق شرق العوينات وشمال سيناء ومشروعات استصلاح الأراضى بمنطقة توشكى والدلتا الجديدة.

وعن المشروعات الـمُستهدفة خلال عام 23/ 2024

1- تشمل إحلال الخطوط الهوائيّة بكابلات أرضيّة بأطوال 400 كم

2- نقل وتحويل مسار الشبكة الكهربائيّة الـمُتعارضة مع الـمشروع القومى لتطوير الطُرُق بإجمالى أطوال 100كم

3- استكمال إنشاء الشبكة الكهربائيّة جُهد مُتوسّط وإنشاء خط كهرباء الضبعة فى إطار أعمال الـمرحلة الأولى من الـمحطة النووية بالضبعة

4- الانتهاء من مشروع محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس قُدرة 250 ميجاوات

5- استكمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء بالغردقة (20 ميجاوات) وبالزعفرانة بطاقة 50 ميجاوات

6- استكمال تجهيز الأراضى الـمُخصّصة لـمشروعات الطاقة الشمسيّة بمناطق شرق وغرب النيل وكوم أمبو وغرب سوهاج على غِرار مُجمّع “بنبان” للطاقة الشمسيّة بغرب أسوان.