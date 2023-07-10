شكرا لقرائتكم خبر عن ‫‬وزير قطاع الأعمال يبدأ زيارته للسويس بلقاء المحافظ وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم الاثنين، زيارة إلى محافظة السويس، لتفقد عدد من المصانع والشركات التابعة للوزارة، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالشركات التابعة والموقف التنفيذي لمشروعات التحديث والتطوير.

واستهل الوزير، الزيارة بلقاء اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بمقر الديوان العام للمحافظة، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتم عقد اجتماع لمناقشة خطط التطوير والتحديث، واستمرار عمل الشركات وفقًا لأحدث المعايير وبالطاقة الإنتاجية القصوى في الشركات الواقعة في نطاق محافظة السويس.

وناقش الوزير ما طرحه السادة النواب حول شركة "ميراتكس" للغزل والنسيج وشركة النصر للأسمدة، وخطة التطوير الخاصة بالشركتين.

يشار إلى أن شركة النصر للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية لديها مشروع لرفع الطاقة الإنتاجية في إطار الجهود الجارية لتطوير الشركة، إلى جانب مشروع إنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص.