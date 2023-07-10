شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الملا: زيادة منافذ التموين بالغاز لمواكبة النمو فى الاعتماد عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية، محطة الوقود المتكاملة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى والوقود السائل والخدمات الأخرى غازتك/ إينى بالكيلو 38 بمحافظة الأسكندرية.

وأكد الوزير على الاستمرار فى زيادة منافذ خدمة التموين بالغاز الطبيعى كوقود لمواكبة النمو فى الاعتماد عليه كوقود ضمن منظومة توفير الوقود بالسوق المحلى، حيث يتوافر له العديد من المميزات منها أنه نظيف وصديق للبيئة ومنخفض التكلفة وعالى الأداء، ولفت إلى أهمية الدور الذى تلعبه شركتى غازتك وكارجاس ذراعا قطاع البترول إلى جانب شركات القطاع الخاص فى تنفيذ خطة الانتشار السريع لمنافذ التموين بالغاز الطبيعى كوقود، لافتاً إلى تمتع الشركتين بخبرة واسعة اكتسبتاها من التاريخ العريق لتقديم خدمات الغاز بالسوق المحلى ووجود شريكين متميزين لهما وهما إينى الإيطالية وبى بى البريطانية.

ولفت الملا إلى أهمية البناء على ما تحقق من طفرات فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود ، حيث أضفت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز، وبخاصة توجيه خطة الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز كوقود زخماً واسعاً لما قدمته استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول التى استهدفت منذ إطلاقها عام 2016 زيادة أعداد المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية التى تتوافر حالياً بتوزيع جغرافى وانتشار متميز لمحطات التموين بالغاز على الطرق والمحاور الهامة بالمحافظات والمدن الكبرى.

وأضاف الملا أن الاستراتيجية تراعى تطوير محطات التموين بالوقود باستمرار وتعمل على زيادة أعداد محطات الخدمات المتكاملة والتى روعى فيها أن تقدم كذلك زيوت متخصصة بمواصفات عالمية لخدمة السيارات العاملة بالغاز الطبيعى كوقود، كما أشار لوجود عدد من الحلول الابتكارية التى تخدم أهداف التوسع فى تحويل السيارات العاملة بالغاز ومنها محطة التموين المتنقلة ومركز التحويل المتنقل والتسيسيرات التى تقدم للمواطنين فيما يخص إجراءات التحويل وتقسيط التكلفة، وأكد الوزير على الأهمية التى تحظى بها محافظة الأسكندرية والتى تضم حوالى 45% من الأنشطة البترولية، ما بين مجمعات بتروكيماويات ومصافى تكرير وموانئ بترولية وغيرها ودعم أهداف المحافظة فى خفض الانبعاثات، كما أثنى على الدور الذى تقوم به غاز مصر فى الإسراع بإقامة المحطات وتعظيمها للمكون المحلى بها.

وأوضح المحافظ أن المحطة المتكاملة بالكيلو 38 أصبحت واجهة تليق بالمستوى المتميز الذى يقدمه قطاع البترول فى كافة مجالاته، وتضاف إلى مساهماته القيمة بمحافظة الأسكندرية، معرباً عن سعادته بانتشار محطات التموين بالغاز الطبيعى كوقود وما تحققه من مساهمة قوية فى الحفاظ على البيئة وما توفره من دعم لمحور مرورى هام وهو طريق مصر الأسكندرية الصحراوى.

واستمع الحضور إلى عرض توضيحى من المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك"، أشار فيه إلى أن افتتاح وتشغيل المحطة المتكاملة يأتى فى إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير خدمات تموين الوقود، والتوسع في إنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعى بمختلف المحافظات، وذلك بهدف تطوير وتنويع الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم ودعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظات المختلفة.

وتبلغ قدرة تشغيل محطة الكيلو 38 للغاز الطبيعى 1600 متر مكعب فى الساعة بطاقة تموين حوالى 2000 سيارة بالغاز الطبيعى فى اليوم، وتتميز المحطة باستخدام الشكل المتطور لموزعات الغاز المعلقة في محطات الشحن بهدف توفير مساحة فى منطقة التموين، وزيادة معدلات الأمان حيث أن كل مكونات الموزع يتم وضعها بغرف التحكم بعيداً عن الشحن وهو ما يتيح مساحات واسعة بالمحطات يمكن استغلالها فى أنشطة مختلفة لخدمة العملاء، وفقا لمستهدفات تطوير البنية الأساسية لتسهيلات التموين بالغاز الطبيعى ودعم انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية.

وبتشغيل المحطة يصل عدد محطات التموين بالغاز الطبيعى التابعة لشركة غازتك إلى 335 محطة تنتشر فى 25 محافظة وهو أعلى معدل انتشار جغرافى لمحطات الخدمة والتموين بالغاز بين جميع الشركات العاملة فى مجال غاز السيارات فى مصر.

وتقدم المحطة المتكاملة أيضاً خدمات تموين المنتجات البترولية السائلة (بنزين 92 - بنزين 95 - السولار ) للجمهور من خلال 12 نقطة تموين بنزين و 4 نقاط تموين سولار فضلاً عن الخدمات الأخرى وفقاً لاتفاقية الشراكة بين شركتى غازتك وإينى الإيطالية شريك غازتك ، لإنشاء محطات نموذجية للتموين بالوقود السائل تحمل علامة إينى العالمية فى مختلف المدن والمحافظات فى مصر ويتم تشغيلها من خلال شركة غازتك طبقاً لأحدث المواصفات الفنية والإدارية والتنفيذية المطبقة بمحطات شركة إينى العالمية.

كما توفر المحطة خدمات زيوت إيني العالمية والتى حصلت شركة غازتك على حصرية توزيعها فى مصر، وذلك طبقاً لتوجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية بتوفير منتجات زيوت متخصصة عالية الجودة لتغطية الاحتياجات المحلية وكذلك احتياجات المحركات التى تعمل بالغاز الطبيعى.

وتعد المحطة ثانى محطة متكاملة بين غازتك وإينى يتم افتتاحها وتشغيلها في محافظة الأسكندرية ، ضمن 12 محطة فى محافظات دمياط - القاهرة - الغربية - أسيوط – سوهاج – قنا – بنى سويف - الإسماعيلية)، وسيتم خلال العام الحالى افتتاح وتشغيل عدد آخر من هذه النوعية الحديثة من المحطات فى عدد من المدن والمحافظات.

وتجدر الإشارة إلى أنه من خلال مراكز التحويل التابعة لشركة غازتك على مستوى الجمهورية، تم تحويل ما يزيد على 233 ألف سيارة وهو ما يمثل أعلى حصة سوقية في سوق التحويل بين جميع الشركات العاملة في مصر، وتستهدف الشركة تنفيذ خطة طموحة للتوسع فى إنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعى والمحطات المتكاملة بجميع المحافظات وذلك ضمن المشروع القومى للتوسع فى استخدام الغاز طبيعى كوقود فى السيارات .

حضر الجولة الدكتور مجدى جلال العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس أحمد محمود والمهندس أيمن عبد البديع نائب الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول للنقل والتوزيع والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتوزيع والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر ومحمود أبواليزيد ممثل شركة أيوك وباولو روندينى العضو المنتدب بشركة غازتك ممثلاً لشركة إينى .