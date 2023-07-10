شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس: تنفيذ أول عملية لخدمة تموين سفن بميناء السخنة بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تنفيذ أول عملية تموين سفن بميناء السخنة بالمنطقة الجنوبية التابعة للمنطقة الاقتصادية، حيث تم تموين سفينة الحاويات CMA CGM SUEZ بواسطة سفينة التموين Karpathos للوقود، وذلك في إطار بدء المنطقة الاقتصادية في تقديم هذه الخدمة للخطوط الملاحية المتعاملة .

وفى هذا السياق أعلن وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تنفيذ خدمات تموين السفن بمينائي شرق وغرب بورسعيد خلال يونيو الماضي لأول مرة ضمن استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020/2025 لتوطين الخدمات البحرية بالموانئ التابعة، مشيراً إلى تنفيذ هذه الخدمة أثناء رسو سفينة الحاويات بأرصفة الحوض الأول لمحطة تداول الحاويات لموانئ دبي العالمية، مشغل ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية، حيث تم تموين السفينة بواسطة عائمة التموين karpathos التابعة لشركة منيرفا MINERVA بكمية 950 طن وقود.

وأعرب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن سعادته بنجاح هذه العملية، مؤكداً أنها تأتي في إطار التزام المنطقة بتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للسفن في موانئ المنطقة الاقتصادية، والتي ستسهم في جذب المزيد من الخطوط الملاحية وتقديم الخدمات البحرية خاصة للسفن المارة بقناة السويس ومنها العابرة لموانئ المنطقة الاقتصادية .

وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على العمل المستمر داخل موانئ المنطقة بتوفير خدمات مميزة ومتطورة للسفن، وفقاً للمعايير الفنية والقانونية المتفق عليها، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن خطط التوسع والنمو التي تسعى المنطقة لتحقيقها ضمن استراتيجية الدولة المصرية في التحول لمركز إقليمي ورائد لتموين السفن .