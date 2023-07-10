شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.46% بختام تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند 1.149 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 16963 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.3% ليغلق عند مستوى 3130 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 20625 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 7100 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.33% ليغلق عند مستوى 3374 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.96% ليغلق عند مستوى 5009 نقطة.