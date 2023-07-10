شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع النصر للأسمدة ويتابع مستجدات مشروع التطوير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدكتور محمود عصمت: مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بمشاركة القطاع الخاص بطاقة 1000 طن يوميا تطوير شركات الأسمدة لتوفير الاحتياجات المحلية وزيادة الصادرات مع الالتزام بالاشتراطات البيئية الدكتور عصمت في جولة مع نواب السويس داخل شركة "ميراتكس" للغزل والنسيج

واصل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، يرافقه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، الجولة الميدانية داخل الشركات التابعة للوزارة بمحافظة السويس، وتفقد أعمال التجديد والتطوير بشركة النصر للأسمدة "سيمادكو" والتي تضم مصانع الأمونيا والنترات وحامض النيرتيك وكبريتات الأمونيوم.

خلال اجتماعه بقيادات الشركة والمحافظة، استعرض الوزير أهم المؤشرات المالية للشركة من حيث الإيرادات والأرباح والصادرات، وحجم الطاقات الإنتاجية لمصانع الشركة، وخطط الصيانة الدورية ومعدلات التشغيل وشبكات الصرف الصناعي، ومشروع معالجة المياه الذي سيتم افتتاحه نهاية العام الحالي لتوفير 83%من استهلاك المياه من ترعة الإسماعيلية، بالإضافة إلى استخدام المياه المعالجة في التبريد وغيرها.

أشار الدكتور محمود عصمت إلى أهمية صناعة الأسمدة وحرص الدولة على التوسع في هذا القطاع الحيوي الذي يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق الأمن الغذائي، موضحًا جهود الوزارة لتطوير شركاتها التابعة العاملة في هذه الصناعة لتوفير احتياجات السوق المحلية وزيادة قيمة الصادرات وفتح أسواق جديدة.

أكد الدكتور عصمت أنه لا تراجع عن الالتزام بالمعايير العالمية في مجال صناعة الأسمدة ولاسيما الاشتراطات البيئية، مشيرًا إلى مشروع الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج 1000 طن أمونيا خضراء يوميا، وضرورة الالتزام بالكود العالمي في تنفيذ خط الأمونيا والذي يصل طوله إلى 9.5 كم وصولا إلى ميناء السويس.

قال الدكتور محمود عصمت إن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل في إطار السياسة العامة للدولة بدعم التصنيع والتوسع في الصناعات لسد احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية خاصة للصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزة نسبية، مشيرًا إلى تنويع الإنتاج والعمل على تصنيع منتجات جديدة.

كان الدكتور عصمت التقى بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، واصطحبهم في جولة داخل شركة "ميراتكس" للغزل والنسيج، بدأت بالاجتماع لمراجعة الموقف الحالي للشركة وعمل المصانع وتوفير القطن الزهر اللازم للإنتاج ومراجعة سياسة التشغيل لصالح الغير، وتنفيذ دورات تدريبية لإعادة تأهيل العاملين، والتنسيق مع شركة ECH (ايجبشين كوتون هب) لمراجعة السياسات البيعية والتسويقية وتحسين جودة المنتجات لفتح أسواق خارجية جديدة للتصدير.

رافق الوزير في جولته، الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وعماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ورشا عمر مساعد الوزير.