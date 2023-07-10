أخبار الاقتصاد.. بنك الاستثمار الأوروبي يتيح 4 مليارات يورو لمشروعات «نوفي»

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين 10-7-2023 العديد من الاخبار الاقتصادية نستعرض ابرزها في موجز أخبار الاقتصاد المصرى اليوم على رأسها تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا وجذبًا؛ بما نمتلكه من بنية أساسية قوية وقادرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية.

وزير المالية: نتطلع لجذب شرائح جديدة من المستثمرين ببرنامج «الطروحات الحكومية»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا وجذبًا؛ بما نمتلكه من بنية أساسية قوية وقادرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية، وفي ظل الإرادة السياسية الداعمة بكل قوة للمسار التنموي بالعمل المتواصل على توسيع مساهمات القطاع الخاص من خلال آفاق واعدة في المجالات التنافسية العالمية التي تراعي البعد البيئي؛ اتساقًا مع توجه الدولة بالمضي على طريق التحول الأخضر بالتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة، تستهدف تدفق المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإرساء دعائم شركات فعالة مع القطاع الخاص، من خلال التدابير والإجراءات والسياسات المحفزة للاستثمار، ومنها: وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج «الطروحات الحكومية» الذي نتطلع أن يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

أضاف الوزير، في لقائه مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أننا ننتهج مسارًا مرنًا في إدارة المالية العامة للدولة، يمكننا من امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، المترتبة على الأزمات العالمية المتتالية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، دون الإخلال بمتطلبات المسار الاقتصادي الآمن الذي يرتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على الفائض الأولي.

وزارة التخطيط تطلق فعاليات برنامج التدريب الصيفى لطلبة الجامعات 2023

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات الدفعة السادسة من برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات 2023 والأولى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تحت رعاية د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبحضور طارق عبد الخالق مستشار الوزيرة للموارد البشرية وبمشاركة عدد من قيادات الوزارة.

وأوضحت د.هالة السعيد أن الوزارة هي المسئولة عن وضع الرؤية والخطة للدولة المصرية، مشيرة إلى رؤية مصر 2030 والتي تمثل الرؤية المستقبلية للدولة، والتي يتم وضع الخطط متوسطة المدى والخطط السنوية في إطار الرؤية، حيث يتم تحديد معدلات النمو والبطالة وكذلك معدلات التوظيف والمستوى العام للأسعار من خلال الخطة السنوية والمتضمنة مستهدفات الدولة وكذلك إتاحة الاستثمارات العامة للدولة ضمن الخطة، مؤكده أن تلك الخطة تتم بشكل تشاركي بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، موضحه أن ذلك يُعد جزء أصيل من دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

اقتصادية قناة السويس: تنفيذ أول عملية لخدمة تموين سفن بميناء السخنة بنجاح

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تنفيذ أول عملية تموين سفن بميناء السخنة بالمنطقة الجنوبية التابعة للمنطقة الاقتصادية، حيث تم تموين سفينة الحاويات CMA CGM SUEZ بواسطة سفينة التموين Karpathos للوقود، وذلك في إطار بدء المنطقة الاقتصادية في تقديم هذه الخدمة للخطوط الملاحية المتعاملة .

وفى هذا السياق أعلن وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تنفيذ خدمات تموين السفن بمينائي شرق وغرب بورسعيد خلال يونيو الماضي لأول مرة ضمن استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020/2025 لتوطين الخدمات البحرية بالموانئ التابعة، مشيراً إلى تنفيذ هذه الخدمة أثناء رسو سفينة الحاويات بأرصفة الحوض الأول لمحطة تداول الحاويات لموانئ دبي العالمية، مشغل ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية، حيث تم تموين السفينة بواسطة عائمة التموين karpathos التابعة لشركة منيرفا MINERVA بكمية 950 طن وقود.

بنك الاستثمار الأوروبي يتيح تمويلات بـ4مليارات يورو لمشروعات برنامج «نُوَفِّي»

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الختامية لنسخة عام 2023 من مؤتمر بنك الاستثمار الأوروبي EIB MED، الذي ينظمه بالاشتراك مع الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط، الذي عُقد تحت شعار "الترابط في منطقة المتوسط: معًا من أجل مستقبل أفضل"، بمشاركة جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والسفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وغيرهم من ممثلي الحكومات وقيادات بنك الاستثمار الأوروبي والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، والأطراف ذات الصلة.

وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن قطاع البنية التحتية في مصر شهد نموًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مدفوعًا بشكل أساسي بالإرادة السياسية القوية، وجهود الدولة لتعزيز الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتوسع في مدن الجيل الرابع والمباني الخضراء لزيادة كفاءة الطاقة والبنية التحتية المتطورة، حيث تم تدشين العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير المطارات والموانئ وشبكات النقل.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير 14 مدينة ذكية، وتطوير المجتمعات العمرانية بما يعزز فرص الاستثمار للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير البنية التحتية، مشيرة إلى إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة التحول الرقمي في الحكومة بهدف تعزيز كفاءة القطاع الحكومي وتعزيز الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت "المشاط"، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز أولويات التنمية في الدولة وفقًا للخطط الجارية، وفي هذا الصدد فإن محفظة التعاون الإنمائي تضم أكثر من 36 مشروعًا لتحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، بقيمة 5.7 مليار دولار تمثل 22% تقريبًا من إجمالي المحفظة، إلى جانب 30 مشروعًا ضمن الهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار، وكذلك 34 مشروعًا لتنفيذ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: الطاقة النظيفة بقيمة 5.9 مليار دولار.

ونوهت بأن مصر تعد أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي في المنطقة، ويمتلك بنك الاستثمار الأوروبي ثاني أكبر محفظة تعاون إنمائي جارية مع مصر، بإجمالي 3.5 مليار يورو، وخلال مؤتمر المناخ اتخذت مصر وبنك الاستثمار الأوروبي خطوة أخرى لتعزيز تعاونهما طويل الأجل بشأن البنية التحتية المستدامة وانتقال الطاقة النظيفة من خلال توقيع اتفاقية شراكة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، إلى جانب اتفاقيات أخرى في مجالات النقل والمياه وكذلك تعزيز الأمن الغذائي، موضحة أنه في ضوء استراتيجية التعاون المستقبلية مع بنك الاستثمار الأوروبي من المقرر أن يتيح نحو 4 مليارات يورو لمشروعات برنامج «نُوَفِّي» والمشروعات الأخرى في مصر.

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع النصر للأسمدة ويتابع مستجدات مشروع التطوير.. صور

واصل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، يرافقه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، الجولة الميدانية داخل الشركات التابعة للوزارة بمحافظة السويس، وتفقد أعمال التجديد والتطوير بشركة النصر للأسمدة "سيمادكو" والتي تضم مصانع الأمونيا والنترات وحامض النيرتيك وكبريتات الأمونيوم.

خلال اجتماعه بقيادات الشركة والمحافظة، استعرض الوزير أهم المؤشرات المالية للشركة من حيث الإيرادات والأرباح والصادرات، وحجم الطاقات الإنتاجية لمصانع الشركة، وخطط الصيانة الدورية ومعدلات التشغيل وشبكات الصرف الصناعي، ومشروع معالجة المياه الذي سيتم افتتاحه نهاية العام الحالي لتوفير 83%من استهلاك المياه من ترعة الإسماعيلية، بالإضافة إلى استخدام المياه المعالجة في التبريد وغيرها.

أشار الدكتور محمود عصمت إلى أهمية صناعة الأسمدة وحرص الدولة على التوسع في هذا القطاع الحيوي الذي يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق الأمن الغذائي، موضحًا جهود الوزارة لتطوير شركاتها التابعة العاملة في هذه الصناعة لتوفير احتياجات السوق المحلية وزيادة قيمة الصادرات وفتح أسواق جديدة.