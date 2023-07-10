شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تناقش إنشاء أول أكاديمية للتصدير فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع أعضاء مجموعة البنك الاسلامي للتنمية والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر، بحضور د. ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط ، د.منى الجرف، مستشار وزيرة التخطيط للشؤون الاقتصادية، وكمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، وعبد الله الخطيب، مستشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، وعبير الخولي، مدير برامج مصر بمؤسسة تنمية القطاع الخاص، هبة جمال، ممثل المؤسسة في مصر، وأيمن قاسم، مدير شعبة تنمية التجارة.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى اتفاقية الشراكة بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومركز تدريب التجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"، وذلك لتنفيذ مشروع "أكاديمية التصدير" والتي تم توقيعها على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال شهر مايو الماضي .

وأوضحت السعيد أن الهدف الاستراتيجي من مشروع " أكاديمية التصدير" يتمثل في قيام الأكاديمية من خلال برامجها التدريبية المتخصصة في التصدير إلى زيادة الصادرات المصرية وزيادة التكامل الاقتصادي والتجارة الإقليمية بين الدول العربية و كذا الدول الأفريقية المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز جهود ترويج التجارة الوطنية، وإيجاد فرص عمل جديدة للمؤسسات التجارية والصناعية، مما يساعد على زيادة النمو الاقتصادي.

وأضافت السعيد أن الأكاديمية تعمل كمنصة للأعمال في مصر والدول العربية والأفريقية من خلال نقل المعلومات والخبرات لإيجاد بيئة أعمال إقليمية فعالة، كما ستساهم في بناء القدرات والمهارات التصديرية لجيل جديد من المصدرين ورواد الأعمال، تعزيز بناء قدرات التصدير والاستيراد للمؤسسات التجارية والصناعية وتعزيز توافقها مع متطلبات السوق، مع ربط رواد الأعمال بسلاسل القيمة العالمية من خلال رفع مستوى القدرات البشرية والتقنية وتطويرها.

ومن جانبه، أشار المهندس هاني سنبل إلى أن مشروع أكاديمية التصدير ستكون خطوة إيجابية نحو دعم التنمية الاقتصادية لمصر وللمنطقة خاصة دعم القطاع الخاص وفتح مجالات تصدير للاسواق العالمية، وستواصل المؤسسة بتقديم الحلول التجارية المتكامله لدعم القطاعات الاستراتيجية مثل الغذاء والطاقة وتمكين المرأة والشباب عن طريق برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية و برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية.