شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يتابع العمل بمصفاة شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سير العمل والتشغيل بمصفاة شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك) ، والتى تنفذ عدداً من المشروعات لرفع الكفاءة وتحسين الأداء والقدرات التشغيلية وخفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة وترشيد الاستهلاك وذلك فى إطار الجولة الميدانية للمشروعات بالمنطقة الجغرافية البترولية بمحافظة الإسكندرية.

وأكد الملا على أهمية المشروعات التى أقيمت بمصفاة شركة أنربك مؤخراً، والتى تضم تحسين كفاءة الوحدات الإنتاجية وكذلك إنشاء وحدة معالجة مياه الصرف الصناعى(ZLD) التى تعيد تدوير تلك المياه واستخدامها، واستخدام فائض الغازات الغنية بالهيدروجين كوقود أفران بالغلايات من خلال جهاز جديد تم إضافته مؤخراً ، وذلك بدلاً من الغاز الطبيعى، الذى يمكن استخدامه فى العديد من الأنشطة الأخرى ، وكذلك مشروع نظام التحكم المتقدم فى العمليات بما تحققه تلك المشروعات من تحسين كفاءة التشغيل وزيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك وخفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة.

واستمع الوزير والحضور لعرض توضيحى من المهندس صلاح جابر رئيس الشركة حول تطور معدلات إنتاج المصفاة من البنزين والتى تسهم فى تغطية جانب كبير من الاستهلاك المحلى من البنزين عالى الأوكتان 95/92 ، كما قام باستعراض النتائج الإيجابية التى تحققت نتيجة المشروعات الجديدة التى تم تفقدها .

حضر الجولة المهندس أيمن عمارة نائب الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط والمشروعات والكيميائى محمد على نائب الرئيس التنفيذى للهيئة للتكرير والتصنيع والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتوزيع والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة إنبى.