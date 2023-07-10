شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 10-7-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 10-7-2023.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمشروعات الصناعية والهندسية، وبلتون المالية القابضة، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، والدولية للأسمدة والكيماويات، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وحديد عز، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمشروعات الصناعية والهندسية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، والدلتا للسكر.

1.149 تريليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند 1.149 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 558.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 61.4 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.82% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.79%، والعرب على 8.39%، واستحوذت المؤسسات على 37.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 5.7 مليون جنيه، 11.7 مليون جنيه، 91.1 مليون جنيه، 121.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 6.7 مليون جنيه، 223.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 16963 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.3% ليغلق عند مستوى 3130 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 20625 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 7100 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.33% ليغلق عند مستوى 3374 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.96% ليغلق عند مستوى 5009 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.40% ليغلق عند مستوى 5568 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1341 نقطة.

وصعدت أسهم 102 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 30 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- طاقة عربية بسعر إغلاق 20 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3900%.

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 228.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.81%.

- الدلتا للسكر بنسبة بسعر إغلاق 37 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.55%.

- حق اكتتاب البنك المصري لتنمية الصادرات-3 بسعر إغلاق 1.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.95%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 16.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.01%.

- حق اكتتاب شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري-1 بسعر إغلاق 0.265 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.03%.

- جنوب الوادي للأسمنت بسعر إغلاق 1.395 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.62%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 13.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.76%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 30.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.83%.