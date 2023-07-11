أخبار البورصة اليوم الإثنين 10-7-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 10-7-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند 1.149 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمشروعات الصناعية والهندسية، وبلتون المالية القابضة، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، والدولية للأسمدة والكيماويات، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وحديد عز، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمشروعات الصناعية والهندسية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، والدلتا للسكر.

1.149 تريليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند 1.149 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 558.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 61.4 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.82% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.79%، والعرب على 8.39%، واستحوذت المؤسسات على 37.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 5.7 مليون جنيه، 11.7 مليون جنيه، 91.1 مليون جنيه، 121.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 6.7 مليون جنيه، 223.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 16963 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.3% ليغلق عند مستوى 3130 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 20625 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 7100 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.33% ليغلق عند مستوى 3374 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.96% ليغلق عند مستوى 5009 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.40% ليغلق عند مستوى 5568 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1341 نقطة.

وصعدت أسهم 102 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 30 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.

صفقات

أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقتين من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركتي اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، بحجم تداول 30.3 مليون سهم بقيمة 10.1 مليون جنيه للأولى، وبحجم تداول 29.3 مليون سهم بقيمة 64.5 مليون جنيه للثانية.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، وطاقة عربية عدد 1299 سهم، 414.8 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد عدد 188.5 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة طاقة عربية 385.9 مليون سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق عدد 624 سهم.

أعلنت شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار، بيع المساهم حنان مكرم بشاي عدد 6.3 مليون سهم بسعر 0.1326 جنيه بقيمة إجمالية 838.8 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 1.93% إلى 0.001%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية.

في سياق آخر أعلنت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، شراء عدد 6542 سهم في أسهم شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، لتصبح نسبة مساهمتها 0.2018%.

ابن سينا فارما

أوضحت شركة ابن سينا فارما، أن قرار منع التصرف في ممتلكات أحد أعضاء مجلس الإدارة وعائلتهم من 7 أشهر بتاريخ 26 أكتوبر عام 2022، وقرار احترازي مؤقت صدر بشأن الشكوى رقم 241 لسنة 2019 بناء على كتاب مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، والذي استند على شكوى قديمة لسنة 2019، والذي خص الدكتور محمد عبد الجواد، والد بعض أعضاء مجلس الإدارة بالتحفظ المؤقت، أنه تحفظ شخصي ولا علاقة للشركة، والتي يجرى العمل فيها بصورة طبيعية، وأنه لا يشغل أي وظيفة تنفيذية داخل ابن سينا فارما، كما أنه ليس عضو مجلس إدارة بالشركة.