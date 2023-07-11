شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تنفيذ مشروعات مرافق بالغربية بنسبة 100% ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذ العديد من مشروعات المرافق سواء الصرف الصحى أو مياه الشرب في محافظة الغربية، حيث انتهت شركة مصر لأعمال الاسمنت المسلح بقيادة المهندس نشأت مرسى ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام من إنهاء كافة الأعمال بنسبة 100% .

تتضمن الأعمال التي تم الانتهاء منها فى محافظة الغربية الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرى ( سنبو الكبرى -دمنهور الوحش - كفر شاهين - كفر نواى- سبطاس)، ومشروع الصرف الصحى لعزب( البحيرى -حسان عبد الغفار - منشأة الصباحى -الصعيدى -الشهاوى- سمير ذو الفقار - الخشاب ) مركز زفتى- محافظة الغربية وذلك بنسبة 100% لخدمة مئات الالاف من المواطنيين في تلك القرى والتوابع .

كما بدأت الشركة العمل في مشروع بمحافظة بنى سويف حيث يتم مشروع محطة معالجة قمن العروس بطاقة 15 الف م3/يوم والصرف الصحى لقرى (أنفسط -ونا -القس - ابويط ) محافظة بنى سويف بتكالفة تزيد على 600 مليون جنيه.

وفى محافظة الفيوم يتم تنفيذ مشروع صرف صحى توسعات محطة معالجة صرف صحى قصر الباسل بطاقة 10/15 ألف م3/ يوم وصرف صحى قريتى ( الحامدية – قصر الباسل ) وتوسعات محطة معالجة صرف صحى عتامنه المزارعة بطاقة 20/30 ألف م3/يوم وصرف صحى قرى ( الغابة – منشأة حلفا – مطول – بحر أبوالمير- منشأة صبرى –خلف – عتامنه المزارعة – اهريت الغربية – الحسينية – الونايسة- منشأة ظافر- منشأة سيف النصر ) مركز اطسا بمحافظة الفيوم.