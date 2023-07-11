شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الثلاثاء لتوفر المعروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وبحسب نشرة شعبة القصابين، يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 250 و 400 جنيه حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 280- 350 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 300 و 350 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 300 و 400 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 250 و 350 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 290 و 320 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 230 جنيها، والكبدة المستوردة بين 160 جنيها إلى 190 جنيها.

وكثفت الحكومة نشر السيارات المتنقلة التى تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية مما يوفر مزيد من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق.