شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن فى الأسواق.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسجل سعر الكتكوت الأبيض 7 جنيهات والكتكوت الساسو 8 جنيهات والكتكوت بلدى 6.5 جنيها والكتكوت الهجين 6.5 جنيه الفيومى على وشه 9 جنيهات والبط المولر27 جنيها وبلغ سعر البط المسكوفى 29 جنيها والبط البيور 19 جنيها والسمان عمر أسبوعين 7 جنيهات. وبلغ سعر البيض يسجل 119 جنيها لكرتونة البيض الأبيض وبلغ سعر البيض البلدى 117 جنيها وسعر البيض الأحمر 121جنيها للكرتونة، ويضاف 10 إلى 15 جنيها على هذه الأسعار كتكلفة النقل ومكاسب التجار.

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