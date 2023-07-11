الاقتصاد

أسعار الخضراوات.. الطماطم من 2.5 لـ 4 جنيهات والبطاطس من 7.5 لـ 8 جنيهات

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القاهرة - سامية سيد - وسجل سعر الجزر 7 جنيهات وألفاصوليا من 14 إلى 16 جنيها والبإذنجان البلدى 7 جنيهات والرومى من 4 إلى 6 جنيهات والبإذنجان الأبيض من 6 إلى 9 جنيهات وألفلفل الرومى من 9 إلى 14 جنيها وألفلفل الصوب 14 جنيها وألفلفل الحامى من 8 إلى 11 جنيها.

وبلغ سعر كيلو ألفلفل الألوان من 14 إلى 20 جنيها، والملوخية 5 جنيهات، والخيار من 9 إلى 12 جنيها، والخيار البلدى من 6 إلى 9 جنيهات، والبامية 24 و30 جنيها، فيما بلغ سعر القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، والثوم من 18 إلى 24 جنيها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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