شكرا لقرائتكم خبر عن 3.2 مليار دولار صادرات مواد البناء المصرية أول 5 أشهر من 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري لمواد البناء أن إجمالى صادرات القطاعات المندرجة تحت مظلة المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء سجلت خلال الفترة من يناير إلى مايو 2023 قيمة 3 مليارات و234 مليون دولار مقارن بنفس الفترة لعام 2022 بقيمة قدرها 3 مليارات و183مليون دولار بزيادة بنسبة 2%.

وأشار المجلس التصديري إلي أن صادرات المواسير بلغت 7 ملايين دولار اول 5 أشهر من 2023 مقابل 4 مليون دولار بنسبة زيادة 65 % في حين أن صادرات الحديد والصلب سجلت 943 مليون دولار مقابل 647 مليون دولار بزيادة 46%.

كما ارتفعت صادرات النحاس لتسجل 252 مليون دولار مقابل 188مليون دولار بزيادة 34%، في حين سجلت صادرات مصر من الأسمنت 386 مليون دولار مقابل 286 مليون دولار بارتفاع قدره 33%.