الاقتصاد

3.2 مليار دولار صادرات مواد البناء المصرية أول 5 أشهر من 2023

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري لمواد البناء أن إجمالى صادرات القطاعات المندرجة تحت مظلة المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء سجلت خلال الفترة من يناير إلى مايو 2023 قيمة 3 مليارات و234 مليون دولار مقارن بنفس الفترة لعام 2022 بقيمة قدرها 3 مليارات و183مليون دولار بزيادة بنسبة 2%.

 

وأشار المجلس التصديري إلي أن صادرات المواسير بلغت 7 ملايين دولار اول 5 أشهر من 2023 مقابل 4 مليون دولار بنسبة زيادة 65 % في حين أن صادرات الحديد والصلب سجلت 943 مليون دولار مقابل 647 مليون دولار بزيادة 46%.

 

كما ارتفعت صادرات النحاس لتسجل 252 مليون دولار مقابل 188مليون دولار بزيادة 34%، في حين سجلت صادرات مصر من الأسمنت 386 مليون دولار مقابل 286 مليون دولار بارتفاع قدره 33%.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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