شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم يسجل 17400 جنيه بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم تسجيل مستويات 17400 جنيه بدون إضافة مصنعية أو رسوم ضريبة، ويتكون الجنيه الذهب فى مصر من 8 جرامات من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ويسجل عيار 21 سعر 2175 جنيها للجرام.

ويعتبر الجنيه الذهب في مصر أحد أهم وسائل الاستثمار ويرتفع الطلب عليه بصورة مستمرة بسبب سهولة إعادة بيعه وسعره المناسب لعدد كبير من الشرائح الاجتماعية التي تبحث عن الادخار والحفاظ على قيمة العملة من التضخم.

لليوم الثاني على التوالي تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم استقرارا ملحوظا في التعاملات الصباحية، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2175 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية عقب هبوط في بعض جلسات التداول أمس إلي 2155 جنيها للجرام، في حين لا يزال هناك تذبذب في حركة سعر الذهب في البورصة العالمية وتحركت الأونصة إلي مستويات 1924 دولارا.