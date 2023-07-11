شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 78 دولارا لخام برنت و73.34 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعارالنفط اليوم الثلاثاء 78 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 73.34 دولار للبرميل.

وبلغت صادرات الجزائر من النفط والغاز، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجارى 21 مليار دولار بارتفاع يقدر بـ2% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء ذلك خلال الحصيلة، التي كشفت عنها شركة "سوناطراك" للنفط والغاز والمملوكة للدولة الجزائرية، في مؤتمر صحفي انعقد بمقرها بالجزائر العاصمة.

وأوضحت أنه تم إنتاج 80 مليون طن مكافئ نفط (وحدة قياس كمية الطاقة الناتجة عن احتراق 1 طن من النفط الخام) منذ مطلع العام وحتى مايو الجاري؛ بما يتماشى مع حصص "أوبك".

وكشفت سوناطراك أنه تم خلال هذه الفترة أيضا تحقيق 8 استكشافات نفطية وغازية جديدة، من بينها 7 منها بموارد ذاتية واكتشاف من خلال الشراكة.

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "سوناطراك" الجزائرية للطاقة، توفيق حكار، ردا على أسئلة عدد من الصحفيين، أنه يتعين على الشركات الأوروبية الاستثمار في الجزائر لو أرادت مزيدا من الغاز، مشيرا إلى أن الشركة تتوقع إنتاج 200 مليون طن مكافئ بترول في العام الجاري، تصدر منها أكثر من 92 مليون طن مكافئ.

وحول مسألة التحول نحو الطاقات المتجددة، اعتبر حكار أن توجه بعض الدول نحو الطاقات البديلة متسرع وغير مدروس، معربا عن يقينه بأن الغاز الطبيعي يحتل مكانة مهمة في مستقبل الطاقة العالمي.