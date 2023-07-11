شكرا لقرائتكم خبر عن ثروة السيارات الكلاسيكية فى مصر تجتمع فى فندق بارون القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حدث يعتبر الأول من نوعه، استضاف فندق بارون القاهرة بالتعاون مع Classic Cars Community (Egy) جاليرى للسيارات الكلاسيكية الملتقى السنوى للمجموعة يوم 7 يوليو الماضي.

اجتمع مالكو السيارات الكلاسيكية النادرة لعرض سياراتهم بالمنطقة المحيطة بالفندق ومشاركة تاريخ كل سيارة مع جماهير الحاضرين.

تم اختيار فندق البارون من قبل المنظمين لهذا الحدث الهام لما يتمتع به من إطلالة مميزة لقصر البارون التاريخى ولدوره الريادى كأول فندق يقام فى منطقة هليوبوليس فى مطلع ثمانينات القرن الماضى، بالإضافة إلى الخدمات ومستوى الضيافة المتميزة والمحترفة التى يقدمها الفندق لضيوفه.

وتم تنظيم الحدث بالاشتراك مع شركة AllKeys للدعاية والإعلان.