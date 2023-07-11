بعد الارتفاع.. تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لتصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لموقع "مصراوي".

وكان سعر جرام الذهب قد ارتفع في منتصف تعاملات اليوم بقيمة 10 جنيهات مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب خلال التعاملات المسائية، وفقا لـ "مصراوي":

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1453 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 عند 1869 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2180 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2491 جنيها للجرام.

كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 17440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1933 دولارا للأونصة بحلول تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بزيادة 8.1 دولار، وبنسبة 0.42% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.