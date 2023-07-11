لاعتمادها على المكون الدولاري.. الحكومة تعلن تأجيل مشروعات بـ 247 مليار جنيه

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد، عن اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بترشيد الانفاق الاستثماري في خطة الدولة للعام المالي القادم، حيث تم استبعاد كل المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها إلا في حالات الضرورة القصوى.

وقالت "السعيد"، في بيان عقب مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء، إن الخطة تتضمن الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها والتي وصلت نسبة التنفيذ فيها 70%.

وأضافت الوزيرة أنه تم استبعاد كل المشروعات التي لها مكون دولاري، بحسب ما نقل موقع "مصراوي"، لافتة إلى أهمية توفير موارد الدولة وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا أو برامج الحماية الاجتماعية.

واوضحت وزيرة التخطيط أن قيمة المشروعات المستبعدة والمؤجلة وصلت إلى 247 مليار جنيه منها مشروعات في قطاع الاسكان والمرافق، وقطاع النقل والطرق، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.