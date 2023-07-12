شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر فى مصر بتمويل 33 مليار جنيه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتخصيص يوم سنوى فى مصر للاحتفال بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية بأهمية العمل الخاص ودعم رواد الأعمال الجدد، وذلك أسوة باليوم العالمى للمؤسسات المتناهية الصغر والتى تحتفل به الأمم المتحدة يوم 27 يونيو من كل عام.

وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد وعضو مجلس إدارة مبادرة تطوير الصناعة المصرية " ابدأ " أن المبادرة ستولى إهتمام خاص بالمشروعات الصغيرة خلال الفترة القادمة، وأن فكرة الاهتمام بتكريم أصحاب المشروعات واستعراض قصص نجاحهم فى الاعلام المصرى فى احتفال سنوى كبير سيكون دافع قوى للشباب لتشجيعهم على العمل والانتاج والقضاء على فكرة انتظار الوظيفة المناسبة.

وأكد السقطى، أن مصر شهدت خلال السنوات القليلة الماضية طفرة فى حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وارتفاع فى حجم الناتج المحلى حيث بلغ عدد المشروعات 1.2 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر وفر 2 مليون فرصة عمل وحصلت على تمويلات تقدر بـ33 مليار جنيه، وذلك وفقا لاحصائيات جهاز تنمية المشروعات التابع لمجلس الوزراء فى الفترة من عام 2017 وحتى نهاية ديسمبر 2022.

وأشار السقطى إلى أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير لم يعد رفاهية وأصبح لزاما لدعم الاقتصاد المحلى حيث تمثل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 90% من الأعمال و60% - 70% من العمالة و50% من الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم.