شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 11-7-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 11-7-2023.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، وطاقة عربية، والعبور للاستثمار العقاري، والمصرية للمنتجعات السياحية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والعبوات الطبية، والمشروعات الصناعية والهندسية.

البورصة تربح 14 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصرية والأجانب، وسط تداولات تقترب من 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.163 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 557.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 71.8 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.03% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.42%، والعرب على 7.56%، واستحوذت المؤسسات على 34.43% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.56%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 150.1 مليون جنيه، 10.7 مليون جنيه، 30.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 154.5 ألف جنيه، 95.7 مليون جنيه، 95.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 17155 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 3151 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 20864 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 7179 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3402 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 5053 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 5697 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1336 نقطة.

وصعدت أسهم 96 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بسعر إغلاق 978.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 2.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.57%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 8.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.18%.

- العبوات الطبية بنسبة بسعر إغلاق 0.899 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.05%.

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 24.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.81%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 19.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.20%.

- حق اكتتاب شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري-1 بسعر إغلاق 0.238 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.19%.

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.112 دولار بنسبة تراجع بلغت 5.08%.

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 35.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.30%.

- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بسعر إغلاق 2.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.16%.