شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تخاطب الشركات للمشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة خاطبت الشركات المقيدة لتشجيعها على المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في حالة وجود مشروعات خضراء لديها، كما قدمت دعم ترويجي للمبادرة عن طريق الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني للبورصة.

وأضاف "الدكاني"، خلال مشاركته في إحدى المؤتمرات، أن البورصة المصرية تعمل على دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال إنشاء أول سوق طوعي للكربون في إفريقيا على هامش COP27 بما يُمكن الشركات التي تعمل في مشاريع خفض الانبعاثات في مصر وإفريقيا من بيع أرصدة الكربون المعتمدة لكي تتمكن الشركات التي ترغب في تعويض انبعاثاتها من شرائها.

وتابع أن هذا السوق يمثل فرصة واعدة في ظل التحول الكبير في مصر والقارة الأفريقية نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، وسيصبح مصدرا رئيسا لتمويل هذه المشروعات جنبا إلى جنب مع وسائل التمويل الأخضر الأخرى، ونعمل على تجاوز كافة التحديات التي تواجه انطلاق هذا السوق بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.

وتطرق رئيس البورصة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع إطار وبناء نموذج عمل وهيكل متكامل وفعال للسوق الطوعي لشهادات الكربون وذلك لضمان استدامة التداولات داخل هذا السوق.

وعرض رئيس البورصة خطوات التواصل مع عدد كبير من الأسواق الأفريقية - من خلال عضوية البورصة المصرية في اتحاد البورصات الأفريقية - للتعرف على التجارب الأفريقية المختلفة واستكشاف سبل الاستفادة المشتركة فيما يتعلق بوسائل التمويل الأخضر.