شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضراوات.. الطماطم من 2.5 لـ4 جنيهات والبطاطس من 7.5 لـ8 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسجل سعر الجزر 7 جنيهات وألفاصوليا من 14 إلى 16 جنيها والبإذنجان البلدى 7 جنيهات والرومى من 4 إلى 6 جنيهات والبإذنجان الأبيض من 6 إلى 9 جنيهات وألفلفل الرومى من 9 إلى 14 جنيها وألفلفل الصوب 14 جنيها وألفلفل الحامى من 8 إلى 11 جنيها.

وبلغ سعر كيلو ألفلفل الألوان من 14 إلى 20 جنيها، والملوخية 5 جنيهات، والخيار من 9 إلى 12 جنيها، والخيار البلدى من 6 إلى 9 جنيهات، والبامية 24 و30 جنيها، فيما بلغ سعر القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، والثوم من 18 إلى 24 جنيها.