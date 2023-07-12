شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 17200 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3159 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 20937 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 7209 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 3423 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 5081 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمي لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، وطاقة عربية.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم البنك المصري لتنمية الصادرات لعدد 4.5 مليون سهم بقيمة 58.9 مليون جنيه.

وأعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 5 آلاف وثيقة، أمس الثلاثاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.71 مليون وثيقة بدلًا من 2.705 مليون وثيقة.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، عدد 500 ألف سهم، 3871 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بششركة العبوات الطبية عدد 2.9 مليون سهم، وباعت إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 10 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، عدد 210 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، 340.3 ألف سهم، 374.9 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر للفنادق، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 864 سهم، 11329 سهم، على التوالي.

وأعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، شراء المساهم إيهاب الدسوقي محمد إبراهيم عدد 400 ألف سهم بسعر 0.73 جنيه بقيمة إجمالية 292 ألف جنيه لتصل نسبة المساهم 7.68%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية.

وفي نفس الصدد قالت شركة بلتون المالية القابضة، إن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب فيها هي 4.899 مليار سهمًا بدلًا من 4.767 مليار سهمًا بنسبة تغطية 97.99% بدلًا من 95.348%، وباقي الأسهم غير المغطاة والمطروحة للاكتتاب هي 100.3 مليون سهم.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي"، عن تعديل الغرض الأساسي للشركة بإضافة عبارة صناعة الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية، وكذلك إضافة عبارة (المخبوزات بكافة أنواعها)، ويتضمن هذا التعديل يتم بناء على طلب هيئة سلامة الغذاء فيما يتعلق بتوضيح المكملات الغذائية بالسجل التجاري، وكذلك جهات التصدير بضرورة إيضاح بعبارة المخبوزات بكافة أنواعها ليتم إيضاحها وإضافتها مفصلة على السجل التجاري للشركة.

في سياق منفصل أعلنت شركة تنمية للاستثمار العقاري، تحقيق صافي إيرادات نشاط 4.5 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس عام 2023، مقابل 3.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022، وبلغت صافي أرباح الفترة 4 ملايين جنيه مقارنة مع 2.4 مليون جنيه.