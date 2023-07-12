شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء مستقر عند 2175 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ننشر أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12 يوليو 2023 في مصر تسجيل مستويات 2175 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية ، في حين شهد الذهب عيار 21 عدة تغيرات أمس لكن الأسعار استقرت مرة أخرى عند مستوى 2175 جنيها بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم :

عيار 21 يسجل 2175 جنيها.

عيار 18 يسجل 1864 جنيها.

عيار 24 يسجل 2486 جنيها

الجنيه الذهب 17400 جنيه.

الذهب عالمياً

ارتفعت أسعار الذهب لتسجل أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع حيث راهنت الأسواق على أن البنك الفيدرالي قد اقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة وأن بيانات التضخم التي تصدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي ستدعم هذا السيناريو.

ارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال جلسة اليوم الأربعاء بنسبة 0.1% وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 1940 دولار للأونصة لتتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1934 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

نجح الذهب أمس في الاغلاق فوق مستوى المقاومة الأولي 1930 دولار للأونصة ويواجه الآن منطقة المقاومة حتى 1940 دولار للأونصة متضمنة المتوسط المتحرك لـ 100 يوم عند 1934 دولار للأونصة، وفي حالة وجد الذهب الدعم من بيانات التضخم اليوم قد يستطيع اختراق منطقة المقاومة وهو ما يفتح الباب أمام المزيد من المكاسب على المدى القصير، ليستعيد الذهب الاتجاه الصاعد وينهي الاتجاه الهابط الذي بدأ منذ تسجيله أعلى مستوى تاريخي عند 2080 دولار للأونصة مطلع شهر مايو الماضي.

الأسواق تنتظر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة عن شهر يونيو، مع توقعات بارتفاع المؤشر السنوي الأساسي الذي يستثنى منه العناصر المتغيرة مثل الوقود والغذاء بنسبة 5% بعد أن كانت القراءة السابقة بنسبة 5.3%، وتراجع التضخم الأساسي يعمل على زيادة التوقعات أن البنك الفيدرالي قد يحتاج إلى قرار واحد لرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام، وهو الأمر الذي سيعمل على دعم أسعار الذهب بشكل كبير كونه المعدن النفيس يتأثراً سلباً بارتفاع أسعار الفائدة.

من جهة أخرى تم التسعير في الأسواق باحتمال أعلى من 92% أن البنك الفيدرالي سيلجأ إلى رفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه هذا الشهر، بينما تلاشت التوقعات باحتمالية حدوث رفع آخر هذا العام، و في حالة استقرار معدلات التضخم دون حدوث انخفاض أو في حالة حدوث ارتفاع غير متوقع في التضخم فسيكون التأثير سلبي بشكل كبير على أسعار الذهب، لأن ذلك سيعني حاجة البنك الفيدرالي إلى المزيد من قرارات رفع الفائدة لمواجهة التضخم المتزايد وهو ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة للذهب لأنه لا يقدم عائد لحائزيه.

وذكر تحليل جولد بيليون ، أن استمرار الدولار الأمريكي في التوسع في خسائره للجلسة الخامسة على التوالي ليتداول عند أدنى مستوياته في شهرين وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية حيث انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% وسجل أدنى مستوى في شهرين عند 101.01، بينما قد انخفض منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.8% وهو ما دعم ارتفاع أسعار الذهب.

انخفاض الدولار يأتي بالتوازي مع تراجع عوائد السندات الأمريكية منذ بداية الأسبوع بسبب تغير التوقعات في الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، فقد انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات منذ بداية الأسبوع بنسبة 3.1% لتسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 3.941%.

تراجع عوائد السندات يزيد من جاذبية الذهب في الأسواق لأنه أصل لا يقدم عائد لحائزيه على عكس السندات، والفترة الحالية تشهد تخلي المشاركين في الأسواق عن السندات لصالح أسواق السلع والأسهم.