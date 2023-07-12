شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اقتصادية قناة السويس: 40٪ زيادة بإيرادات الهيئة عن العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن ايرادات المنطقة الاقتصادية العام المالي المنتهي ارتفعت بنحو 40٪ مقابل العام المالي السابق له، وأن المنطقة تبذل جهدا كبيرا لتعظيم ايراداتها لخدمة خطط تطوير البنية التحتية وفقا للمستهدف.

واضاف جمال الدين في تصريحات صحفية ظهر اليوم، أن الحوافز التي تضمنتها تعديلات قانون الاستثمار تصب في صالح المنطقة الاقتصادية بشكل كبير، ومن بينها تسهيل تصاريح الخامات للمصانع.

واوضح جمال الدين، إن المنطقة يعمل بها حاليا نحو 360 شركة والهيئة تسعي إلى زيادة هذا العدد لتعظيم مواردتها المالية لخدمة تطوير الموانئ والمناطق الصناعية، مما يعمل على جذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية من الخارج، لافتا إلى استهداف الهيئة اجراء جولات ترويجية أخرى جديدة في القريب لتحقيق هذا الهدف.