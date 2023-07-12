شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس: تلقينا طلبات جديدة لتموين السفن بالغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، عن تلقي المنطقة طلبات من شركات جديدة لتموين السفن الغاز والميثانول الأخضر، وذلك بعد بدء الهيئة نشاط تموين السفن بالموانئ التابعة لها مؤخرا في موانئ بورسعيد والعين السخنة.

وقال رئيس المنطقة الاقتصادية في تصريحات لـ"الخليج 365" على هامش مؤتمر المنطقة الصناعية الصينية تيدا اليوم، "قريبا هتسمعوا اخبار حلوة عن الميثانول الأخضر بالمنطقة الاقتصادية، رغم إن التوقعات المتعلقة بهذا الغاز لم نكن نتخيله قبل عام 2027"، لافتا إلى أن المنطقة الاقتصادية تستهدف إعادة نشاط الخدمات البحرية إلى قناة السويس بعد سنوات من الغياب.

وأشار جمال الدين إلى أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون يسمح للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنح التزام مدته 30 عاما لشركة سكاي للموانئ (تحت التأسيس) يسمح لشركة السويس لتداول الحاويات بإضافة نحو 955 متر إلى رصيف الحاويات